Обстріл Запорізької області: поранено 18 людей, серед них 2 дітей (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Впродовж доби окупанти завдали 540 ударів по 16 населених пунктах Запорізької області. Ворог щонайменше 10 разів ударив по обласному центру, попередньо з РСЗВ "Торнадо-С". Атаки прийшлися по двох районах міста - Комунарському та Шевченківському.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

Пошкоджено 10 багатоквартирних будинків, 12 будинків приватного сектору, два з них зайнялися. Понівечено і кілька нежитлових будівель, одна - горіла.

13 людей поранено, серед них двоє дітей. Шестеро - госпіталізовані, всі отримують необхідну допомогу.

"Ми ще не оговталися від попередніх ударів наприкінці серпня, а ворог знову додав нової роботи комунальникам. З пізньої ночі рятувальники й служби працюють на місцях, аби відновити пошкоджені будинки", - резюмував Федоров.

Війська РФ здійснили 11 авіаційних ударів по Балабиному, Григорівці, Гуляйполю, Червоному та Успенівці. 329 БпЛА різної модифікації атакували Богданівку, Плавні, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Новоандріївку, Новопавлівку, Червоне та Преображенку. 17 обстрілів з РСЗВ завдано по території Запоріжжя, Кушугума, Гуляйполя та Новоданилівки. 183 артилерійських удари нанесено по території Плавнів, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Новоандріївки та Червоного.

Оновлено

"Вже 18 поранених - збільшується кількість постраждалих внаслідок нічної ворожої атаки на Запоріжжя. Мешканці обласного центру продовжують звертатися до лікарів з осколковими пораненнями, контузіями, гострими реакціями на стрес", - зазначив Федоров станом на 10:41.















Також читайте: Щонайменше десять ударів завдали росіяни по Запоріжжю: 1 людина загинула, 7 - постраждали, серед них дитина. ВІДЕО+ФОТОрепортаж