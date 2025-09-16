4 058 9
Один человек пострадал в результате российской атаки на Запорожье, - ОВА
Вечером 15 сентября российские войска атаковали Запорожье.
Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
"Один человек ранен - таковы предварительные последствия вражеской атаки на Запорожье. Информация о разрушениях уточняется", - отметил он.
Позже в Запорожской области прогремели повторные взрывы.
