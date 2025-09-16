РУС
Обстрелы Запорожья
Один человек пострадал в результате российской атаки на Запорожье, - ОВА

Последствия российской атаки на Запорожье вечером 15 сентября

Вечером 15 сентября российские войска атаковали Запорожье.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Один человек ранен - таковы предварительные последствия вражеской атаки на Запорожье. Информация о разрушениях уточняется", - отметил он.

Позже в Запорожской области прогремели повторные взрывы.

Читайте: Рашисты ударили fpv-дроном по Пологовскому району: ранен мужчина, поврежден микроавтобус. ФОТО

Запорожье (2761) обстрел (29536) Запорожская область (3523) Запорожский район (248) война в Украине (6119)
Випустили ракет 20 з торнадо-с, одна за одною. Там БЧ до 220 кг в кожній. Підари кончені. Російські терористичні війська.
16.09.2025 00:58 Ответить
****** смерчем ****** максимально неточним рсзо по городу от нех делать, тупо что б люди боялись и паниковали...
16.09.2025 01:01 Ответить
А стефанчуки-зеленський, можуть, колись і ракетами ФЛАМІНГО, захєрячить по оркам! Ось тільки, міндіч, чернишов, баканов, резніков, умеров, шмигаль, з групою приблуд95, зберуть її десь там, і тоді, за регламентом КМУ… може, і того…
16.09.2025 01:38 Ответить
«Фламінго» - не ракета, а схема. Фірма Міндича, гаманця Земленського, «освоювала» гроші під час війни. Нас годували байками про «суперзброю», поки бюджет летів у кишені друзів. І так буде, поки на Банковій сидять ті самі люди.
16.09.2025 01:40 Ответить
Коростильов з КБ "Луч" робили Нептуна добрих чотири роки, і то не з нуля !

а тут якась діваха - директорка сумнівної фірми, втирає про рожеві фламінго за рік.

.
16.09.2025 01:57 Ответить
Так а кто за это несёт ответственность? Где ПВО? Почему не защищают город? Почему не наступают на Мелитополь, там ждут Украину!
16.09.2025 05:57 Ответить
 
 