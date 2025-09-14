РУС
Рашисты ударили fpv-дроном по Пологовскому району: ранен мужчина, поврежден микроавтобус. ФОТО

Утром 14 сентября 2025 года войска РФ атаковали fpv-дроном Пологовский район Запорожской области.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, 60-летний мужчина ранен в результате вражеской атаки.

"В одном из поселков Пологовского района россияне совершили атаку беспилотником. Поврежден микроавтобус, мужчина получил ранения", - уточнил Федоров.

Пологовский район обстрел
Фото: Телеграм-канал главы Запорожской ОГА Ивана Федорова

