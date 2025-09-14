УКР
Рашисти вдарили fpv-дроном по Пологівському району: поранено чоловіка, пошкоджено мікроавтобус. ФОТО

Зранку 14 вересня 2025 року війська РФ атакували fpv-дроном Пологівський район Запорізької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, 60-річний чоловік поранений внаслідок ворожої атаки.

"В одному із селищ Пологівського району росіяни здійснили атаку безпілотником. Пошкоджено мікроавтобус, чоловік отримав поранення", - уточнив Федоров.

Пологівський район обстріл
Фото: Телеграм-канал голови Запорізької ОВА Івана Федорова

Автор: 

Запорізька область (4046) Пологівський район (138)
