Рашисти вдарили fpv-дроном по Пологівському району: поранено чоловіка, пошкоджено мікроавтобус. ФОТО
Зранку 14 вересня 2025 року війська РФ атакували fpv-дроном Пологівський район Запорізької області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, 60-річний чоловік поранений внаслідок ворожої атаки.
"В одному із селищ Пологівського району росіяни здійснили атаку безпілотником. Пошкоджено мікроавтобус, чоловік отримав поранення", - уточнив Федоров.
