Доба на Запоріжжі: під ударами 19 населених пунктів, поранено жінку. ФОТО
38-річна жінка дістала поранень внаслідок ворожого обстрілу Запорізького району.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, впродовж доби окупанти завдали 510 ударів по 19 населених пунктах Запорізької області.
"Війська рф здійснили 9 авіаційних ударів по Новояковлівці, Веселянці, Залізничному, Гуляйполю, Білогірʼю, Малинівці, Полтавці, Червоному та Успенівці", - наголошує очільник області.
364 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Червонодніпровку, Таврійське, Малокатеринівку, Приморське, Оріхів, Гуляйполе, Щербаки, Переображенку, Новоданилівку, Малу Токмачку та Чарівне.
2 обстріли з РСЗВ накрили Малу Токмачку та Білогірʼя.
135 артилерійських ударів завдано по території Червонодніпровки, Приморського, Гуляйполя, Чарівного, Преображенки, Щербаків, Новоданилівки та Малої Токмачки.
