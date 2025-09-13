УКР
Доба на Запоріжжі: під ударами 19 населених пунктів, поранено жінку. ФОТО

38-річна жінка дістала поранень внаслідок ворожого обстрілу Запорізького району.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, впродовж доби окупанти завдали 510 ударів по 19 населених пунктах Запорізької області.

"Війська рф здійснили 9 авіаційних ударів по Новояковлівці, Веселянці, Залізничному, Гуляйполю, Білогірʼю, Малинівці, Полтавці, Червоному та Успенівці", - наголошує очільник області.

Обстріл Запорізької області
Фото: Запорізька ОВА

364 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Червонодніпровку, Таврійське, Малокатеринівку, Приморське, Оріхів, Гуляйполе, Щербаки, Переображенку, Новоданилівку, Малу Токмачку та Чарівне.

2 обстріли з РСЗВ накрили Малу Токмачку та Білогірʼя.

135 артилерійських ударів завдано по території Червонодніпровки, Приморського, Гуляйполя, Чарівного, Преображенки, Щербаків, Новоданилівки та Малої Токмачки.

