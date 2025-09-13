Сутки на Запорожье: под ударами - 19 населенных пунктов, ранена женщина. ФОТО
38-летняя женщина получила ранения в результате вражеского обстрела Запорожского района.
Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в течение суток оккупанты нанесли 510 ударов по 19 населенным пунктам Запорожской области.
"Войска рф осуществили 9 авиационных ударов по Новояковлевке, Веселянке, Зализнычному, Гуляйполю, Белогорью, Малиновке, Полтавке, Красном и Успеновке", - отмечает глава области.
364 БПЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Червоноднепровку, Таврическое, Малокатериновку, Приморское, Орехов, Гуляйполе, Щербаки, Переображенку, Новоданиловку, Малую Токмачку и Чаривне.
2 обстрела из РСЗО накрыли Малую Токмачку и Белогорье.
135 артиллерийских ударов нанесены по территории Червоноднепровки, Приморского, Гуляйполя, Чаривного, Преображенки, Щербаков, Новоданиловки и Малой Токмачки.
