Оккупанты атаковали гражданский автомобиль в Запорожской области: пострадала женщина. ФОТО
Вечером 12 сентября российские захватчики атаковали гражданское авто в Запорожской области. Пострадала женщина.
Об этом в телеграм сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
"38-летняя женщина получила ранения в результате вражеского обстрела поселка Малокатериновка Запорожского района. Оккупанты атаковали FPV-дроном машину, в которой ехала женщина", - говорится в сообщении.
В результате атаки вражеского дрона автомобиль был поврежден, женщине оказали всю необходимую медицинскую помощь.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Вони всі такі відоси йменують згідно пропаганди "атака всу на мірноє авто с грудним рєбьонком" і т.д. . вони абсолютно все перекручують...
Тим більше на ТОТ там це видно, що вони витворяють... А у справжніх ВСУ і так дронів мало... Правда за знищені хати ( на ЦН такі відео скидів щодня) дійсно ненависть страшна у частини місцевих .....