Новости Фото Атака БПЛА Запорожье Атака беспилотников на Запорожье
Оккупанты атаковали гражданский автомобиль в Запорожской области: пострадала женщина. ФОТО

Вечером 12 сентября российские захватчики атаковали гражданское авто в Запорожской области. Пострадала женщина.

Об этом в телеграм сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

"38-летняя женщина получила ранения в результате вражеского обстрела поселка Малокатериновка Запорожского района. Оккупанты атаковали FPV-дроном машину, в которой ехала женщина", - говорится в сообщении.

атака вражеского дрона
Фото: телеграмм-канал главы Запорожской ОГА

В результате атаки вражеского дрона автомобиль был поврежден, женщине оказали всю необходимую медицинскую помощь.

Запорожская область (3508) атака (526) Запорожский район (243) Малокатериновка (7)
Однокласниця сиділа на рос.сайтах.. ну там типу таких, пікабушечкі, хахонькі.. наче невинні розважальні... "про всьо на свєтє"...
Вони всі такі відоси йменують згідно пропаганди "атака всу на мірноє авто с грудним рєбьонком" і т.д. . вони абсолютно все перекручують...
Тим більше на ТОТ там це видно, що вони витворяють... А у справжніх ВСУ і так дронів мало... Правда за знищені хати ( на ЦН такі відео скидів щодня) дійсно ненависть страшна у частини місцевих .....
показать весь комментарий
12.09.2025 23:50 Ответить
 
 