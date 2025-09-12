Оккупанты атаковали гражданский автомобиль в Запорожской области: пострадала женщина. ФОТО

Вечером 12 сентября российские захватчики атаковали гражданское авто в Запорожской области. Пострадала женщина.

Об этом в телеграм сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

"38-летняя женщина получила ранения в результате вражеского обстрела поселка Малокатериновка Запорожского района. Оккупанты атаковали FPV-дроном машину, в которой ехала женщина", - говорится в сообщении.

Фото: телеграмм-канал главы Запорожской ОГА

В результате атаки вражеского дрона автомобиль был поврежден, женщине оказали всю необходимую медицинскую помощь.

