Враг нанес четыре удара по поселку Малокатериновка в Запорожской области, пострадал годовалый ребенок
Российские захватчики атаковали поселок Малокатериновка Запорожской области. Поцелили по жилой застройке.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров.
В результате атаки загорелись несколько частных домов. Взрывной волной повреждены дома и хозяйственные постройки, расположенные рядом.
"Ранен годовалый мальчик. Медики оказали ребенку всю необходимую помощь", - отметил Федоров.
Также пострадал 70-летний мужчина.
Позже Федоров сообщил о еще одном пострадавшем - 59-летнем мужчине.
За прошедшие сутки оккупанты нанесли 553 удара по 13 населенным пунктам Запорожской области:
- войска РФ совершили 5 авиационных ударов по Малокатериновке, Приморскому, Новоданиловке, Белогорью.
- 4 обстрела из РСЗО накрыли Малую Токмачку, Новоданиловку.
- 376 БпЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Беленькое, Плавни, Гуляйполе, Малиновку, Омельник, Щербаки, Новоданиловку, Новоандреевку, Малую Токмачку, Чаривное.
- 168 артиллерийских ударов нанесено по территории Плавней, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного, Новоандреевки, Малиновки.
