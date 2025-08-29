Враг нанес четыре удара по поселку Малокатериновка в Запорожской области, пострадал годовалый ребенок

Российские захватчики атаковали поселок Малокатериновка Запорожской области. Поцелили по жилой застройке.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров.

В результате атаки загорелись несколько частных домов. Взрывной волной повреждены дома и хозяйственные постройки, расположенные рядом.

"Ранен годовалый мальчик. Медики оказали ребенку всю необходимую помощь", - отметил Федоров.

Также пострадал 70-летний мужчина.

Позже Федоров сообщил о еще одном пострадавшем - 59-летнем мужчине.

За прошедшие сутки оккупанты нанесли 553 удара по 13 населенным пунктам Запорожской области:

войска РФ совершили 5 авиационных ударов по Малокатериновке, Приморскому, Новоданиловке, Белогорью.

4 обстрела из РСЗО накрыли Малую Токмачку, Новоданиловку.

376 БпЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Беленькое, Плавни, Гуляйполе, Малиновку, Омельник, Щербаки, Новоданиловку, Новоандреевку, Малую Токмачку, Чаривное.

168 артиллерийских ударов нанесено по территории Плавней, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного, Новоандреевки, Малиновки.

