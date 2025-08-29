Ворог завдав чотирьох ударів по селищу Малокатеринівка на Запоріжжі, постраждала однорічна дитина

Російські загарбники атакували селище Малокатеринівка Запорізької області. Поцілили по житловій забудові.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Внаслідок атаки зайнялися кілька приватних будинків. Вибуховою хвилею пошкоджені будинки та господарчі споруди, розташовані поруч.

"Поранений однорічний хлопчик. Медики надали дитині усю необхідну допомогу", - зазначив Федоров.

Також постраждав 70-річний чоловік.

Минулої доби окупанти завдали 553 удари по 13 населених пунктах Запорізької області:

війська РФ здійснили 5 авіаційних ударів по Малокатеринівці, Приморському, Новоданилівці, Білогір`ю.

4 обстріли з РСЗВ накрили Малу Токмачку, Новоданилівку.

376 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Біленьке, Плавні, Гуляйполе, Малинівку, Омельник, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне.

168 артилерійських ударів завдано по території Плавнів, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Новоандріївки, Малинівки.

