УКР
Росіяни завдали майже 500 ударів по Запорізькій області: поранено чотирьох цивільних. ФОТОрепортаж

27 серпня окупанти завдали 495 ударів по населених пунктах Запорізької області, унаслідок чого поранено чотирьох цивільних.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції області.

"Вдарили ракетою по обласному центру, здійснили по території регіону 363 БпЛА-атаки (переважно FPV), завдали 11 ударів з авіації, 3 – із реактивних систем залпового вогню, 117 – з артилерійських установок.",  - зазначили у поліції.

У Запорізькому районі внаслідок удару FPV-дрону поранена 76-річна жінка.

У результаті авіаударів по Успенівці Пологівського району поранення дістали двоє чоловіків віком 63 та 87 років, та 52-річна жінка

Учора під обстрілами окупантів перебували 15 населених пунктів області - обласний центр, Червонодніпровка, Комишуваха Запорізького району, Плавні Василівського району, Оріхів, Гуляйполе, Успенівка, Білогір’я, Малинівка, Новоданилівка, Щербаки, Мала Токмачка, Чарівне, Новоандріївка та Новопавлівка Пологівського району.

