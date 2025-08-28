Росіяни завдали майже 500 ударів по Запорізькій області: поранено чотирьох цивільних. ФОТОрепортаж
27 серпня окупанти завдали 495 ударів по населених пунктах Запорізької області, унаслідок чого поранено чотирьох цивільних.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції області.
"Вдарили ракетою по обласному центру, здійснили по території регіону 363 БпЛА-атаки (переважно FPV), завдали 11 ударів з авіації, 3 – із реактивних систем залпового вогню, 117 – з артилерійських установок.", - зазначили у поліції.
У Запорізькому районі внаслідок удару FPV-дрону поранена 76-річна жінка.
У результаті авіаударів по Успенівці Пологівського району поранення дістали двоє чоловіків віком 63 та 87 років, та 52-річна жінка
Учора під обстрілами окупантів перебували 15 населених пунктів області - обласний центр, Червонодніпровка, Комишуваха Запорізького району, Плавні Василівського району, Оріхів, Гуляйполе, Успенівка, Білогір’я, Малинівка, Новоданилівка, Щербаки, Мала Токмачка, Чарівне, Новоандріївка та Новопавлівка Пологівського району.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль