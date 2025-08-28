Росіяни завдали удару по одному з підприємств Запоріжжя
Зранку 28 серпня російські загарбники вдарили по одному з підприємств Запоріжжя.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.
"Росіяни атакували одне з підприємств міста. Внаслідок удару сталася пожежа", - написав він.
Інформація про постраждалих уточнюється.
