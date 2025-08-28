УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10279 відвідувачів онлайн
Новини
1 444 0

Росіяни завдали удару по одному з підприємств Запоріжжя

Пожежа після обстрілів у Запоріжжі

Зранку 28 серпня російські загарбники вдарили по одному з підприємств Запоріжжя.

Як інформує Цензор.НЕТ,  про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

"Росіяни атакували одне з підприємств міста. Внаслідок удару сталася пожежа", - написав він.

Інформація про постраждалих уточнюється.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог масовано атакував Київ: четверо загиблих, серед них дитина (оновлено)

Автор: 

безпілотник (4764) Запоріжжя (2363) обстріл (30522) Запорізька область (3996) Запорізький район (227)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 