Россияне нанесли удар по одному из предприятий Запорожья
Утром 28 августа российские захватчики ударили по одному из предприятий Запорожья.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Иван Федоров.
"Россияне атаковали одно из предприятий города. В результате удара произошел пожар", - написал он.
Информация о пострадавших уточняется.
