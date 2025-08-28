РУС
Россияне нанесли удар по одному из предприятий Запорожья

Пожежа після обстрілів у Запоріжжі

Утром 28 августа российские захватчики ударили по одному из предприятий Запорожья.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Иван Федоров.

"Россияне атаковали одно из предприятий города. В результате удара произошел пожар", - написал он.

Информация о пострадавших уточняется.

