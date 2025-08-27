"Крылья Омеги": ударные дроны Нацгвардии уничтожили российские средства связи. ВИДЕО
Спецназовцы ударных БПЛА отдельного отряда Национальной гвардии Украины "Крылья ОМЕГИ" демонстрируют видео уничтожения средств связи российских войск. Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские защитники нанесли прицельный удар по позициям противника.
Это существенно нарушило координацию действий оккупантов и снизило их боеспособность. И хотя враг пытался действовать скрытно, украинские спецназовцы снова доказали свою эффективность. Уничтожение коммуникаций - еще один шаг к дезорганизации врага и приближению нашей победы.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
заводі "Тайфун" другий місяць
не виплачують зп.Працівник
просить нас вдарити по заводу ))
Вже навіть на впк немає грошей
у кремля.