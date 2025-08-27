"Крылья Омеги": ударные дроны Нацгвардии уничтожили российские средства связи. ВИДЕО

Спецназовцы ударных БПЛА отдельного отряда Национальной гвардии Украины "Крылья ОМЕГИ" демонстрируют видео уничтожения средств связи российских войск. Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские защитники нанесли прицельный удар по позициям противника.

Это существенно нарушило координацию действий оккупантов и снизило их боеспособность. И хотя враг пытался действовать скрытно, украинские спецназовцы снова доказали свою эффективность. Уничтожение коммуникаций - еще один шаг к дезорганизации врага и приближению нашей победы.

