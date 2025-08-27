Оккупанты подорвали себя после атаки украинского дрона - осталась только каска. ВИДЕО

На Волчанском направлении камеры 4-го батальона Силы Свободы НГУ "Рубіж" зафиксировали двух российских военных, которые пытались спрятаться от украинского дрона под деревом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, после сброса боеприпаса, вместо того чтобы бежать, или хоть как-то сопротивляться, они выбрали свой "героический" выход - подорвать себя одной гранатой. Как результат - от захватчиков осталась только каска. "Российская армия, как она есть", - говорится в заметке под видео.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": FPV-дроны украинских пограничников уничтожили оккупантов, которые прятались в кустарниках. ВИДЕО