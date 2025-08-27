РУС
Оккупанты подорвали себя после атаки украинского дрона - осталась только каска. ВИДЕО

На Волчанском направлении камеры 4-го батальона Силы Свободы НГУ "Рубіж" зафиксировали двух российских военных, которые пытались спрятаться от украинского дрона под деревом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, после сброса боеприпаса, вместо того чтобы бежать, или хоть как-то сопротивляться, они выбрали свой "героический" выход - подорвать себя одной гранатой. Как результат - от захватчиков осталась только каска. "Российская армия, как она есть", - говорится в заметке под видео.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": FPV-дроны украинских пограничников уничтожили оккупантов, которые прятались в кустарниках. ВИДЕО

боеприпасы (2403) взрыв (6886) граната (1024) уничтожение (7760) дроны (4496)
А міг би підірвати себе до атаки, Лада так чи інакше була би, в дрон би зекономив
27.08.2025 17:49 Ответить
Самопожертва раді *****. Кріпак є кріпак.
27.08.2025 18:03 Ответить
Як трогатєльно! Щаз слізу пусчу! Та ні! Краще келиха закину за здоров"я подохлих! Ну, чтоби всє!
27.08.2025 18:06 Ответить
А вдома воно так немогло?
27.08.2025 18:09 Ответить
Херої расеї! Школу назвуть їх іменами.....)))
27.08.2025 18:28 Ответить
 
 