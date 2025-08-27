Оккупанты подорвали себя после атаки украинского дрона - осталась только каска. ВИДЕО
На Волчанском направлении камеры 4-го батальона Силы Свободы НГУ "Рубіж" зафиксировали двух российских военных, которые пытались спрятаться от украинского дрона под деревом.
Как сообщает Цензор.НЕТ, после сброса боеприпаса, вместо того чтобы бежать, или хоть как-то сопротивляться, они выбрали свой "героический" выход - подорвать себя одной гранатой. Как результат - от захватчиков осталась только каска. "Российская армия, как она есть", - говорится в заметке под видео.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Igor #591922
показать весь комментарий27.08.2025 17:49 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
ОсвальдКоблпот #588757
показать весь комментарий27.08.2025 18:03 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
✘
Дмитро Піталов #581675
показать весь комментарий27.08.2025 18:06 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
дератизатор
показать весь комментарий27.08.2025 18:09 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Luk Viktor
показать весь комментарий27.08.2025 18:28 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль