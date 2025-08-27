Окупанти підірвали себе після атаки українського дрона — залишилася лише каска. ВIДЕО

На Вовчанському напрямку камери 4-го батальйону Сили Свободи НГУ "Рубіж" зафіксували двох російських військових, які намагалися сховатися від українського дрона під деревом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, після скиду боєприпасу, замість того щоб тікати, чи хоч якось чинити опір, вони обрали свій "героїчний" вихід — підірвати себе однією гранатою. Як результат — від загарбників залишилася лише каска. "Російська армія, як вона є", — йдеться у дописі під відео.

