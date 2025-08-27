УКР
Окупанти підірвали себе після атаки українського дрона — залишилася лише каска. ВIДЕО

На Вовчанському напрямку камери 4-го батальйону Сили Свободи НГУ "Рубіж" зафіксували двох російських військових, які намагалися сховатися від українського дрона під деревом. 

Як повідомляє Цензор.НЕТ, після скиду боєприпасу, замість того щоб тікати, чи хоч якось чинити опір, вони обрали свій "героїчний" вихід — підірвати себе однією гранатою. Як результат — від загарбників залишилася лише каска. "Російська армія, як вона є", — йдеться у дописі під відео. 

боєприпаси (2345) вибух (4599) граната (815) знищення (8076) дрони (5363)
А міг би підірвати себе до атаки, Лада так чи інакше була би, в дрон би зекономив
27.08.2025 17:49 Відповісти
Самопожертва раді *****. Кріпак є кріпак.
27.08.2025 18:03 Відповісти
Як трогатєльно! Щаз слізу пусчу! Та ні! Краще келиха закину за здоров"я подохлих! Ну, чтоби всє!
27.08.2025 18:06 Відповісти
А вдома воно так немогло?
27.08.2025 18:09 Відповісти
 
 