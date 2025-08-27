"Крила Омеги": ударні дрони Нацгвардії знищили російські засоби зв’язку. ВIДЕО
Спецпризначенці ударних БПЛА окремого загону Національної гвардії України "Крила ОМЕГИ" демонструють відео знищення засобів зв’язку російських військ. Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські захисники завдали прицільного удару по позиціях противника.
Це суттєво порушило координацію дій окупантів та знизило їхню боєздатність. І хоча ворог намагався діяти приховано, українські спецпризначенці знову довели свою ефективність. Знищення комунікацій — ще один крок до дезорганізації ворога та наближення нашої перемоги.
заводі "Тайфун" другий місяць
не виплачують зп.Працівник
просить нас вдарити по заводу ))
Вже навіть на впк немає грошей
у кремля.