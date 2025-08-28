Россияне нанесли почти 500 ударов по Запорожской области: ранены четыре гражданских. ФОТОРЕПОРТАЖ

27 августа оккупанты нанесли 495 ударов по населенным пунктам Запорожской области, в результате чего ранены четверо гражданских.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции области.

"Ударили ракетой по областному центру, осуществили по территории региона 363 БпЛА-атаки (преимущественно FPV), нанесли 11 ударов с авиации, 3 - из реактивных систем залпового огня, 117 - из артиллерийских установок", - отметили в полиции.

В Запорожском районе в результате удара FPV-дрона ранена 76-летняя женщина.

В результате авиаударов по Успеновке Пологовского района ранения получили двое мужчин в возрасте 63 и 87 лет, и 52-летняя женщина

Вчера под обстрелами оккупантов находились 15 населенных пунктов области - областной центр, Червоноднепровка, Камышеваха Запорожского района, Плавни Васильевского района, Орехов, Гуляйполе, Успеновка, Белогорье, Малиновка, Новоданиловка, Щербаки, Малая Токмачка, Чаривное, Новоандреевка и Новопавловка Пологовского района.

