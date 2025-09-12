Окупанти атакували цивільне авто у Запорізькій області: постраждала жінка. ФОТО
Ввечері 12 вересня російські загарбники атакували цивільне авто у Запорізькій області. Постраждала жінка.
Про це в телеграм повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
"38-річна жінка дістала поранень внаслідок ворожого обстрілу селища Малокатеринівка Запорізького району. Окупанти атакували FPV-дроном автівку, в якій їхала жінка", - йдеться у повідомленні.
Внаслідок атаки ворожого дрона автівка була пошкоджена, жінці надали всю необхідну медичну допомогу.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Вони всі такі відоси йменують згідно пропаганди "атака всу на мірноє авто с грудним рєбьонком" і т.д. . вони абсолютно все перекручують...
Тим більше на ТОТ там це видно, що вони витворяють... А у справжніх ВСУ і так дронів мало... Правда за знищені хати ( на ЦН такі відео скидів щодня) дійсно ненависть страшна у частини місцевих .....