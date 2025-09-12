УКР
Окупанти атакували цивільне авто у Запорізькій області: постраждала жінка. ФОТО

Ввечері 12 вересня російські загарбники атакували цивільне авто у Запорізькій області. Постраждала жінка.

Про це в телеграм повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"38-річна жінка дістала поранень внаслідок ворожого обстрілу селища Малокатеринівка Запорізького району. Окупанти атакували FPV-дроном автівку, в якій їхала жінка", - йдеться у повідомленні.

атака ворожого дрона
Фото: телеграм-канал очільника Запорізької ОВА

Внаслідок атаки ворожого дрона автівка була пошкоджена, жінці надали всю необхідну медичну допомогу.

Читайте також: Ворог завдав чотирьох ударів по селищу Малокатеринівка на Запоріжжі, постраждала однорічна дитина

Запорізька область (4045) атака (517) Запорізький район (249) Малокатеринівка (8)
Однокласниця сиділа на рос.сайтах.. ну там типу таких, пікабушечкі, хахонькі.. наче невинні розважальні... "про всьо на свєтє"...
Вони всі такі відоси йменують згідно пропаганди "атака всу на мірноє авто с грудним рєбьонком" і т.д. . вони абсолютно все перекручують...
Тим більше на ТОТ там це видно, що вони витворяють... А у справжніх ВСУ і так дронів мало... Правда за знищені хати ( на ЦН такі відео скидів щодня) дійсно ненависть страшна у частини місцевих .....
12.09.2025 23:50 Відповісти
 
 