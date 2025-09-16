Удар по Запорожью: число пострадавших возросло до 13, среди них двое детей

Фото: Іван Федоров, начальник ОВА

В Запорожье увеличилось количество раненых в результате российских ударов вечером 15 сентября.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Иван Федоров.

"13 раненых, среди них двое детей: пострадавшие в результате ночной вражеской атаки на Запорожье продолжают обращаться за помощью медиков", - говорится в сообщении.

Состояние одного раненого медики оценивают как тяжелое. Пострадавшие дети - 4 и 17 лет - находятся под наблюдением медиков.

Напомним, вечером 15 сентября российские войска атаковали Запорожье. Враг нанес по меньшей мере десять ударов. Один человек погиб.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сутки на Запорожье: под ударами 19 населенных пунктов, ранена женщина. ФОТО