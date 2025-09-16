Удар по Запоріжжю: кількість постраждалих зросла до 13, серед них двоє дітей
У Запоріжжі збільшилась кількість поранених внаслідок російських ударів ввечері 15 вересня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.
"13 поранених, серед них двоє дітей: постраждалі внаслідок нічної ворожої атаки на Запоріжжя продовжують звертатися за допомогою медиків", - йдеться в повідомленні.
Стан одного пораненого медики оцінюють як важкий. Постраждалі діти - 4 та 17 років - знаходяться під наглядом медиків.
Нагадаємо, ввечері 15 вересня російські війська атакували Запоріжжя. Ворог завдав щонайменше десять ударів. Одна людина загинула.
