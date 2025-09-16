Удар РФ по Запоріжжю: поранені діти в реанімації у важкому стані

Фото: Іван Федоров, начальник ОВА

Діти, які постраждали внаслідок нічної ворожої атаки на Запоріжжя, наразі перебувають у реанімації. Їхній стан важкий, але стабільний.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, медики оперували постраждалих 4-річну та 17-річну дівчат уночі.

Діти були доставлені у лікарню з множинними осколковими пораненнями.

"Наразі їхній стан стабільний, проте молодшу постраждалу попереду ще чекають операції", - уточнив очільник області.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що через обстріл Запорізької області поранено 18 людей, серед них 2 дітей.