Удар РФ по Запоріжжю: поранені діти в реанімації у важкому стані

Наслдіки атаки на Запоріжжя
Фото: Іван Федоров, начальник ОВА

Діти, які постраждали внаслідок нічної ворожої атаки на Запоріжжя, наразі перебувають у реанімації. Їхній стан важкий, але стабільний.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, медики оперували постраждалих 4-річну та 17-річну дівчат уночі.

Діти були доставлені у лікарню з множинними осколковими пораненнями.

"Наразі їхній стан стабільний, проте молодшу постраждалу попереду ще чекають операції", - уточнив очільник області.

Також читайте: Удар по Запоріжжю: кількість постраждалих зросла до 13, серед них двоє дітей

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що через обстріл Запорізької області поранено 18 людей, серед них 2 дітей.

Автор: 

діти (5306) Запоріжжя (2386) обстріл (30874) Запорізька область (4058) Запорізький район (256)
Ударів у відповідь по ворогу як завжди не буде.
Жодна війна так дивно не йшла. Жодна жертва військової агрессії так не переживала за життя і здоров'я ворогів.
показати весь коментар
16.09.2025 12:43 Відповісти
 
 