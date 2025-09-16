РУС
РФ атаковала Харьков "шахедами": есть пострадавшие (обновлено). ФОТОрепортаж

Атака шахидов на Харьков 16 сентября 2025 года. Что известно?

Российские оккупанты атакуют Харьков беспилотниками.

Об этом сообщил мэр Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.

"Харьков атакован вражескими БПЛА. Детали выясняем", - отметил глава города.

Предварительно известно, что БПЛА ударил на границе Слободского и Основянского районов. Последствия уточняются.

Отмечается, что над Харьковом находится еще один вражеский дрон.

"Есть предварительная информация о двух пострадавших в Слободском районе в результате удара боевого вражеского дрона", - впоследствии добавил мэр.

Позже стало известно о трех пострадавших.

Глава ОВА Олег Синегубов обнародовал последствия вражеской атаки

Враг атаковал город несколькими БПЛА, часть из них удалось сбить.

"Одна из попаданий зафиксирована в Слободском районе. В результате обстрела повреждена крыша и одно из перекрытий двухэтажного административного здания.

По предварительной информации, в помещении нет пострадавших. На месте продолжается поисково-спасательная операция.

Пострадали два человека, которые в момент удара находились на улице. Их состояние оценивается как легкое", - проинформировал он.

По состоянию на 13 часов известно о 4 пострадавших.

Наслідки атаки шахедів на Харків 16 вересня 2025 року
Фото: Харьковская ОВА
Наслідки атаки шахедів на Харків 16 вересня 2025 року
Фото: Харьковская ОВА
Наслідки атаки шахедів на Харків 16 вересня 2025 року
Фото: Харьковская ОВА
Наслідки атаки шахедів на Харків 16 вересня 2025 року
Фото: Харьковская ОВА
Наслідки атаки шахедів на Харків 16 вересня 2025 року
Фото: Харьковская ОВА
Наслідки атаки шахедів на Харків 16 вересня 2025 року
Фото: Харьковская ОВА
Наслідки атаки шахедів на Харків 16 вересня 2025 року
Фото: Харьковская ОВА
Наслідки атаки шахедів на Харків 16 вересня 2025 року
Фото: Харьковская ОВА
Наслідки атаки шахедів на Харків 16 вересня 2025 року
Фото: Харьковская ОВА

Читайте: РФ атаковала 113 "шахедами": 89 целей обезврежены. ИНФОГРАФИКА

в Сумах з 6 ранку прильоти та вибухи.....
16.09.2025 11:14 Ответить
І тут немає дронів перехоплювачів. Тож де вони мають бути?
16.09.2025 13:02 Ответить
 
 