РФ атаковала Харьков "шахедами": есть пострадавшие (обновлено). ФОТОрепортаж
Российские оккупанты атакуют Харьков беспилотниками.
Об этом сообщил мэр Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.
"Харьков атакован вражескими БПЛА. Детали выясняем", - отметил глава города.
Предварительно известно, что БПЛА ударил на границе Слободского и Основянского районов. Последствия уточняются.
Отмечается, что над Харьковом находится еще один вражеский дрон.
"Есть предварительная информация о двух пострадавших в Слободском районе в результате удара боевого вражеского дрона", - впоследствии добавил мэр.
Позже стало известно о трех пострадавших.
Глава ОВА Олег Синегубов обнародовал последствия вражеской атаки
Враг атаковал город несколькими БПЛА, часть из них удалось сбить.
"Одна из попаданий зафиксирована в Слободском районе. В результате обстрела повреждена крыша и одно из перекрытий двухэтажного административного здания.
По предварительной информации, в помещении нет пострадавших. На месте продолжается поисково-спасательная операция.
Пострадали два человека, которые в момент удара находились на улице. Их состояние оценивается как легкое", - проинформировал он.
По состоянию на 13 часов известно о 4 пострадавших.
