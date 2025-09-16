РФ атакувала Харків "шахедами": є постраждалі (оновлено). ФОТОрепортаж

Російські окупанти атакують Харків безпілотниками.

Про це повідомив мер Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.

"Харків атакований ворожими БПЛА. Деталі зʼясовуємо", - зазначив очільник міста.

Попередньо відомо, що БпЛА вдарив на межі Слобідського та Основʼянського районів. Наслідки уточнюються.

Зазначається, що над Харковом перебуває ще один ворожий дрон.

"Маємо попередню інформацію про двох постраждалих у Слобідському районі внаслідок удару бойового ворожого дрону", - згодом додав мер.

Пізніше стало відомо про трьох постраждалих.

Глава ОВА Олег Синєгубов оприлюднив наслідки ворожої атаки.

Ворог атакував місто кількома БпЛА, частину з них вдалося збити.

"Одне з влучань зафіксували у Слобідському районі. Внаслідок обстрілу пошкоджено дах і одне з перекриттів двоповерхової адміністративної будівлі.



За попередньою інформацією, в цьому приміщенні немає постраждалих. На місці ще триває пошуково-рятувальна операція.



Постраждали двоє людей, які в момент удару перебували на вулиці. Їхній стан оцінюють як легкий", - поінформував він.

Станом на 13 годину відомо про 4 постраждалих.

Фото: Харківська ОВА

