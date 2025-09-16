РФ атакувала 113 "шахедами": 89 цілей знешкоджено. ІНФОГРАФІКА

Російські окупанти атакували Україну 113-ма безпілотниками різних типів. Із них близько 70 - "шахеди".

Про це повідомили Повітряні сили, інформує Цензор.НЕТ.

Пуски фіксували із напрямків: Курськ, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ.

"За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 89 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.



Зафіксовано влучання 22 ударних БпЛА на 6 локаціях, падіння збитих (уламки) на двох локаціях.

Два ворожі безпілотники – в повітрі", - йдеться в повідомленні.

Також близько опівночі окупанти вдарили по Запоріжжю десятьма снарядами РСЗВ (попередньо Торнадо-С).

Читайте: Ворог ударив дронами по гуртожитку у центрі Слов’янська: минулося без постраждалих. ФОТО