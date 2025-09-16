Ворог ударив дронами по гуртожитку у центрі Слов’янська: минулося без постраждалих. ФОТО

У ніч на 16 вересня 2025 року війська РФ атакували двома БпЛА "Герань-2" Словʼянськ Донецької області.

Про це повідомив у фейсбуку мер міста Вадим Лях, інформує Цензор.НЕТ.

"Вночі місто зазнало чергового ворожого обстрілу. БПЛА "Герань-2", дві одиниці. Влучання у нежитловий гуртожиток у центральній частині міста", - йдеться у повідомленні.

За словами Ляха, на щастя, минулося без постраждалих.

Фото: Фейсбук-сторінка голови МВА Вадима Ляха

Більше інформації про атаку ворога на цю мить немає.