Ворог ударив дронами по гуртожитку у центрі Слов’янська: минулося без постраждалих. ФОТО

У ніч на 16 вересня 2025 року війська РФ атакували двома БпЛА "Герань-2" Словʼянськ Донецької області.

Про це повідомив у фейсбуку мер міста Вадим Лях, інформує Цензор.НЕТ.

"Вночі місто зазнало чергового ворожого обстрілу. БПЛА "Герань-2", дві одиниці. Влучання у нежитловий гуртожиток у центральній частині міста", - йдеться у повідомленні.

За словами Ляха, на щастя, минулося без постраждалих.

Словʼянськ після обстрілу
Фото: Фейсбук-сторінка голови МВА Вадима Ляха

Більше інформації про атаку ворога на цю мить немає. 

обстріл (30874) Донецька область (9596) дрони (5564) Краматорський район (703) Слов’янськ (691)
