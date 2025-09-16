РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10365 посетителей онлайн
Новости Фото
720 0

Враг нанес удар дронами по общежитию в центре Славянска: обошлось без пострадавших. ФОТО

В ночь на 16 сентября 2025 года войска РФ атаковали двумя БпЛА "Герань-2" Славянск Донецкой области.

Об этом сообщил в фейсбуке мэр города Вадим Лях, информирует Цензор.НЕТ.

"Ночью город подвергся очередному вражескому обстрелу. БПЛА "Герань-2", две единицы. Попадание в нежилое общежитие в центральной части города", - говорится в сообщении.

По словам Ляха, к счастью, обошлось без пострадавших.

Славянск после обстрела
Фото: Фейсбук-страница главы МВА Вадима Ляха

Также читайте: Сутки в Донецкой области: под ударами Мирноград, Краматорск, Славянск и Константиновка, 2 человека погибли, 20 - ранены. ФОТОрепортаж

Больше информации об атаке врага на данный момент нет.

Автор: 

обстрел (29536) Донецкая область (10774) дроны (4677) Краматорский район (695) Славянск (2663)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 