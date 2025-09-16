Враг нанес удар дронами по общежитию в центре Славянска: обошлось без пострадавших. ФОТО

В ночь на 16 сентября 2025 года войска РФ атаковали двумя БпЛА "Герань-2" Славянск Донецкой области.

Об этом сообщил в фейсбуке мэр города Вадим Лях, информирует Цензор.НЕТ.

"Ночью город подвергся очередному вражескому обстрелу. БПЛА "Герань-2", две единицы. Попадание в нежилое общежитие в центральной части города", - говорится в сообщении.

По словам Ляха, к счастью, обошлось без пострадавших.

Фото: Фейсбук-страница главы МВА Вадима Ляха

Больше информации об атаке врага на данный момент нет.