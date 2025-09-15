РУС
Новости Обстрелы Донетчины
583 1

Сутки на Донетчине: под ударами Мирноград, Краматорск, Славянск и Константиновка, 2 человека погибли, 20 - ранены. ФОТОрепортаж

Донецкая область после обстрела
Фото: Телеграм-канал голови Донецької ОВА Вадима Філашкіна

За прошедшие сутки, 14 сентября 2025 года, войска РФ обстреливали 3 района Донецкой области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

Покровский район

Как отмечается, в Мирнограде погиб человек, в Доброполье поврежден дом.

Краматорский район

В Лимане ранены 4 человека, повреждено авто; в Ямполе поврежден дом. В Славянске повреждены 5 многоэтажек и 2 частных дома. В Краматорске ранены 6 человек, повреждены 12 многоэтажек, частный дом и админздание. В Андреевке ранены 2 человека, повреждены 2 дома и авто. В Шостаковке Новодонецкой громады повреждены 2 дома и 4 автомобиля. В Очеретино Александровской громады повреждены 2 многоэтажки, частный дом, 2 админздания и 3 хозяйственные постройки. В Константиновке 1 человек погиб и 9 ранены, повреждены 15 многоэтажек, 3 частных дома, 2 админздания, аптека и хозяйственная постройка.

Бахмутский район

В Северске повреждены 3 дома.

Донецкая область после обстрела
Фото: Телеграмм-канал главы Донецкой ОГА Вадима Филашкина
Донецкая область после обстрела
Фото: Телеграм-канал главы Донецкой ОГА Вадима Филашкина
Донецкая область после обстрела
Фото: Телеграм-канал главы Донецкой ОВА Вадима Филашкина
Донецкая область после обстрела
Фото: Телеграм-канал главы Донецкой ОВА Вадима Филашкина
Донецкая область после обстрела
Фото: Телеграм-канал председателя Донецкой ОВА Вадима Филашкина

Краматорськ (2395) обстрел (29525) Донецкая область (10761) Мирноград (110) Краматорский район (688) Покровский район (984) Константиновка (1924) Славянск (2662) Доброполье (87) Лиман (101)
а чого це Донецьк не під нашими ударами?
