Доба на Донеччині: під ударами Мирноград, Краматорськ, Слов’янськ та Костянтинівка, 2 людини загинули, 20 - поранені. ФОТОрепортаж

Фото: Телеграм-канал голови Донецької ОВА Вадима Філашкіна

Минулої доби, 14 вересня 2025 року, війська РФ обстрілювали 3 райони Донецької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

Покровський район

Як зазначається, у Мирнограді загинула людина, у Добропіллі пошкоджено будинок.

Краматорський район

У Лимані поранено 4 людини, пошкоджено авто; у Ямполі пошкоджено будинок. У Слов'янську пошкоджено 5 багатоповерхівок і 2 приватні будинки. У Краматорську поранено 6 людей, пошкоджено 12 багатоповерхівок, приватний будинок і адмінбудівлю. В Андріївці поранено 2 людини, пошкоджено 2 будинки і авто. У Шостаківці Новодонецької громади пошкоджено 2 будинки і 4 автівки. В Очеретиному Олександрівської громади пошкоджено 2 багатоповерхівки, приватний будинок, 2 адмінбудівлі і 3 господарчі споруди. У Костянтинівці 1 людина загинула і 9 поранені, пошкоджено 15 багатоповерхівок, 3 приватні будинки, 2 адмінбудівлі, аптеку та господарчу споруду.

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 3 будинки.

Фото: Телеграм-канал голови Донецької ОВА Вадима Філашкіна

Фото: Телеграм-канал голови Донецької ОВА Вадима Філашкіна

Фото: Телеграм-канал голови Донецької ОВА Вадима Філашкіна

Фото: Телеграм-канал голови Донецької ОВА Вадима Філашкіна