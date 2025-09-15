УКР
Доба на Донеччині: під ударами Мирноград, Краматорськ, Слов’янськ та Костянтинівка, 2 людини загинули, 20 - поранені. ФОТОрепортаж

Донеччина після обстрілу
Фото: Телеграм-канал голови Донецької ОВА Вадима Філашкіна

Минулої доби, 14 вересня 2025 року, війська РФ обстрілювали 3 райони Донецької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

Покровський район

Як зазначається, у Мирнограді загинула людина, у Добропіллі пошкоджено будинок.

Краматорський район

У Лимані поранено 4 людини, пошкоджено авто; у Ямполі пошкоджено будинок. У Слов'янську пошкоджено 5 багатоповерхівок і 2 приватні будинки. У Краматорську поранено 6 людей, пошкоджено 12 багатоповерхівок, приватний будинок і адмінбудівлю. В Андріївці поранено 2 людини, пошкоджено 2 будинки і авто. У Шостаківці Новодонецької громади пошкоджено 2 будинки і 4 автівки. В Очеретиному Олександрівської громади пошкоджено 2 багатоповерхівки, приватний будинок, 2 адмінбудівлі і 3 господарчі споруди. У Костянтинівці 1 людина загинула і 9 поранені, пошкоджено 15 багатоповерхівок, 3 приватні будинки, 2 адмінбудівлі, аптеку та господарчу споруду.

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 3 будинки.

Донеччина після обстрілу
Фото: Телеграм-канал голови Донецької ОВА Вадима Філашкіна
Донеччина після обстрілу
Фото: Телеграм-канал голови Донецької ОВА Вадима Філашкіна
Донеччина після обстрілу
Фото: Телеграм-канал голови Донецької ОВА Вадима Філашкіна
Донеччина після обстрілу
Фото: Телеграм-канал голови Донецької ОВА Вадима Філашкіна
Донеччина після обстрілу
Фото: Телеграм-канал голови Донецької ОВА Вадима Філашкіна

Автор: 

Краматорськ (774) обстріл (30863) Донецька область (9584) Мирноград (111) Краматорський район (696) Покровський район (995) Костянтинівка (459) Слов’янськ (690) Добропілля (89) Лиман (101)
а чого це Донецьк не під нашими ударами?
показати весь коментар
15.09.2025 10:11 Відповісти
 
 