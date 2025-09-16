РФ атаковала 113 "шахедами": 89 целей уничтожено. ИНФОГРАФИКА
Российские оккупанты атаковали Украину 113-ю беспилотниками различных типов. Из них около 70 - "шахеды".
Об этом сообщили Воздушные силы, информирует Цензор.НЕТ.
Пуски фиксировали с направлений: Курск, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск.
"По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбиты/подавлены 89 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на севере, юге, востоке и в центре страны.
Зафиксировано попадание 22 ударных БПЛА на 6 локациях, падение сбитых (обломки) на двух локациях.
Два вражеских беспилотника - в воздухе", - говорится в сообщении.
Также около полуночи оккупанты ударили по Запорожью десятью снарядами РСЗО (предварительно Торнадо-С).
