РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10365 посетителей онлайн
Новости Результат работы ПВО
385 0

РФ атаковала 113 "шахедами": 89 целей уничтожено. ИНФОГРАФИКА

Атака шахидов 16 сентября 2025 года. Сколько целей сбито?

Российские оккупанты атаковали Украину 113-ю беспилотниками различных типов. Из них около 70 - "шахеды".

Об этом сообщили Воздушные силы, информирует Цензор.НЕТ.

Пуски фиксировали с направлений: Курск, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск.

"По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбиты/подавлены 89 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на севере, юге, востоке и в центре страны.

Зафиксировано попадание 22 ударных БПЛА на 6 локациях, падение сбитых (обломки) на двух локациях.
Два вражеских беспилотника - в воздухе", - говорится в сообщении.

Также около полуночи оккупанты ударили по Запорожью десятью снарядами РСЗО (предварительно Торнадо-С).

Читайте: Враг ударил дронами по общежитию в центре Славянска: обошлось без пострадавших. ФОТО

Атака шахидов 16 сентября 2025 года. Сколько целей сбито?

Автор: 

обстрел (29536) ПВО (3113) Воздушные силы (2676) Шахед (1506)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 