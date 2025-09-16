УКР
Новини Атака безпілотників
Україну атакують російські "шахеди", - Повітряні Сили

Російські безпілотники масово порушили повітряний простір Польщі

Ввечері 15 вересня російські війська запустили по Україні ударні безпілотники.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні Сили.

Рух ударних безпілотників

  • Полтавщина: БпЛА в напрямку Миргорода.
  • Чернігівщина: БпЛА повз Батурин курсом на Борзну.
  • Харківщина: декілька груп БпЛА повз Дергачі у напрямку Харкова.

Дивіться: Момент удару "шахеда" по Слобідському району Харкова. ВIДЕО

безпілотник (4887) Повітряні сили (3019) Шахед (1511) війна в Україні (6186)
"Ввечері 15 вересня..." - агов, сьогодні вже 16-е майже закінчилось
16.09.2025 19:37 Відповісти
 
 