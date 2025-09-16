1 434 1
Україну атакують російські "шахеди", - Повітряні Сили
Ввечері 15 вересня російські війська запустили по Україні ударні безпілотники.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні Сили.
Рух ударних безпілотників
- Полтавщина: БпЛА в напрямку Миргорода.
- Чернігівщина: БпЛА повз Батурин курсом на Борзну.
- Харківщина: декілька груп БпЛА повз Дергачі у напрямку Харкова.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Alexander Berezansky
показати весь коментар16.09.2025 19:37 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль