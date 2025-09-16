УКР
Момент удару "шахеда" по Слобідському району Харкова. ВIДЕО

Російські війська вдарили по Слобідському району Харкова "шахедом".

Як інформує Цензор.НЕТ, відео оприлюднила прокуратура області.

Відомо, що удару було завдано по адміністративній будівлі.

Нагадаємо, 16 вересня 2025 року російські окупанти завдали удару по Харкову "шахедами", внаслідок чого дістали поранення 3 особи.

Читайте: Удар РФ по Запоріжжю: поранені діти в реанімації у важкому стані

обстріл (30874) Харків (5868) Шахед (1511) Харківська область (1604) Харківський район (547)
Топ коментарі
+13
А чого у Бєлгороді не лунає тревога?
Чи там нема адміністративних будівель?
16.09.2025 13:09 Відповісти
+4
***** рятує рузкоязічних жителів харківщини і дамбаса, а також захищає їхню віру. Дивіться не переплутайте
16.09.2025 13:13 Відповісти
+2
Це реактивна Герань-3...
16.09.2025 13:39 Відповісти
Ніззя, бо путін нападе.
16.09.2025 14:42 Відповісти
Скоро вузькоізичних не залишиться в Україні і війна припиниться, але поки є і багато тож буде тривати
16.09.2025 13:30 Відповісти
Кінний ринок. Там 100 метрів і овочевий оптовий майданчик. Завжди народу дофіга. Ото б було..
16.09.2025 13:17 Відповісти
Наче більше схоже на крилату ракету
16.09.2025 13:32 Відповісти
Але звук відкидає всі сумніви. Ми мабуть вже всі наслухалися такого.
16.09.2025 13:36 Відповісти
де наші фламінго чи ще щось подібне до цієї фігні...
16.09.2025 14:33 Відповісти
не має, то все піар, он тільки виділиди землю під виробництво заводу Rheinmetall. Значить ракети, реактивні дрони, то все макети, мабуть ще договора не підписані.
16.09.2025 14:50 Відповісти
 
 