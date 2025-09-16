Момент удару "шахеда" по Слобідському району Харкова. ВIДЕО
Російські війська вдарили по Слобідському району Харкова "шахедом".
Як інформує Цензор.НЕТ, відео оприлюднила прокуратура області.
Відомо, що удару було завдано по адміністративній будівлі.
Нагадаємо, 16 вересня 2025 року російські окупанти завдали удару по Харкову "шахедами", внаслідок чого дістали поранення 3 особи.
Топ коментарі
AbOriginal_UA
16.09.2025 13:09
ALEX SUROVV
16.09.2025 13:13
WRX WRX
16.09.2025 13:39
Чи там нема адміністративних будівель?