Последствия атаки "шахедов" на Черкасчину: под ударом - два района области. ФОТОрепортаж

Российские войска атаковали Черкасскую область беспилотниками. Под ударом - два района области.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

Так, в Золотоношском районе в результате падения обломков дрона на территории частного домовладения возник пожар придомовой постройки. Возгорание ликвидировали спасатели.

В Звенигородском районе взрывной волной повреждены кровли и окна 5-ти зданий, а также линия электроснабжения.

Пострадавших нет.

Фото: ГСЧС

