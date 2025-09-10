Последствия атаки "шахедов" на Черкасчину: под ударом - два района области. ФОТОрепортаж
Российские войска атаковали Черкасскую область беспилотниками. Под ударом - два района области.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.
Так, в Золотоношском районе в результате падения обломков дрона на территории частного домовладения возник пожар придомовой постройки. Возгорание ликвидировали спасатели.
В Звенигородском районе взрывной волной повреждены кровли и окна 5-ти зданий, а также линия электроснабжения.
Пострадавших нет.
