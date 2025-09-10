РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13111 посетитель онлайн
Новости Фото атака на Черкащину Атака беспилотников на Черкасскую область
1 362 0

Последствия атаки "шахедов" на Черкасчину: под ударом - два района области. ФОТОрепортаж

Российские войска атаковали Черкасскую область беспилотниками. Под ударом - два района области.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

Так, в Золотоношском районе в результате падения обломков дрона на территории частного домовладения возник пожар придомовой постройки. Возгорание ликвидировали спасатели.

В Звенигородском районе взрывной волной повреждены кровли и окна 5-ти зданий, а также линия электроснабжения.

Пострадавших нет.

Также читайте: Последствия атаки РФ на Житомирщину: под ударами Житомир и Бердичев, погиб человек, по меньшей мере 5 пострадавших. ФОТОрепортаж

Последствия атаки шахидов на Черкасскую область 10 сентября 2025 года
Фото: ГСЧС
Последствия атаки шахидов на Черкасскую область 10 сентября 2025 года
Фото: ГСЧС
Последствия атаки шахидов на Черкасскую область 10 сентября 2025 года
Фото: ГСЧС
Последствия атаки шахидов на Черкасскую область 10 сентября 2025 года
Фото: ГСЧС

Автор: 

обстрел (29464) Черкасская область (120) Звенигородский район (6) Золотоношский район (4)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 