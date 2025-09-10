Наслідки атаки "шахедів" на Черкащину: під ударом - два райони області. ФОТОрепортаж
Російські війська атакували Черкащину безпілотниками. Під ударом - два райони області.
Про це повідомила пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.
Так, у Золотоніському районі внаслідок падіння уламків дрона на території приватного домоволодіння виникла пожежа надвірної споруди. Займання ліквідували рятувальники.
У Звенигородському районі вибуховою хвилею пошкоджені покрівлі та вікна 5-ти будівель, а також лінію електропостачання.
Постраждалих немає.
