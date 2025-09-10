УКР
Наслідки атаки "шахедів" на Черкащину: під ударом - два райони області. ФОТОрепортаж

Російські війська атакували Черкащину безпілотниками. Під ударом - два райони області.

Про це повідомила пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

Так, у Золотоніському районі внаслідок падіння уламків дрона на території приватного домоволодіння виникла пожежа надвірної споруди. Займання ліквідували рятувальники.

У Звенигородському районі вибуховою хвилею пошкоджені покрівлі та вікна 5-ти будівель, а також лінію електропостачання.

Постраждалих немає.

Наслідки атаки шахедів на Черкаську область 10 вересня 2025 року
Фото: ДСНС
Наслідки атаки шахедів на Черкаську область 10 вересня 2025 року
Фото: ДСНС
Наслідки атаки шахедів на Черкаську область 10 вересня 2025 року
Фото: ДСНС
Наслідки атаки шахедів на Черкаську область 10 вересня 2025 року
Фото: ДСНС

