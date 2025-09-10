УКР
Наслідки атаки РФ на Житомирщину: під ударами Житомир та Бердичів, загинула людина, щонайменше 5 постраждалих. ФОТОрепортаж

Внаслідок російських обстрілів на Житомирщині загинула 1 людина, щонайменше 5 постраждали. Виникли пожежі відразу на декількох локаціях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, у Житомирі в приватному секторі пошкоджено житлові будинки. Постраждав місцевий мешканець: з опіками різного ступеня рятувальники донесли його до карети швидкої. На жаль, в лікарні людина померла.

Психологи ДСНС надали допомогу 26 людям, з яких 3 дітей.

"Наразі рятувальники проводять гасіння пожеж. На місці працюють сапери ДСНС. Волонтери Загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста розгорнули пункт надання допомоги постраждалим", - йдеться у повідомленні.

За даними ДСНС, у Бердичеві виникла пожежа у будівлях промзони, у районі - сталися займання, пошкоджені легковик і господарча будівля.

Загалом станом на зараз відомо про 5 постраждалих: 4 у Житомирі та 1 у Бердичеві. Вони всі доставлені до медзакладів. На місці працюють усі всі відповідні служби.

Житомирщина після обстрілу
Фото: ДСНС
Житомирщина після обстрілу
Фото: ДСНС
Житомирщина після обстрілу
Фото: ДСНС
Житомирщина після обстрілу
Фото: ДСНС
Житомирщина після обстрілу
Фото: ДСНС
Житомирщина після обстрілу
Фото: ДСНС
Житомирщина після обстрілу
Фото: ДСНС
Житомирщина після обстрілу
Фото: ДСНС
Житомирщина після обстрілу
Фото: ДСНС
Житомирщина після обстрілу
Фото: ДСНС

Як повідомлялося, зранку 10 вересня 2025 року війська РФ атакують Україну ракетами та ударними дронами. Також відомо, що сильні вибухи було чути у Житомирі.

Окрім того, зазначалося, що РФ ударила по цивільних промислових об’єктах на Вінниччині. Львів також перебував під ударом РФ.

По Луцьку вдарили ворожі дрони, там минулося без серйозних руйнувань. На Житомирщині через атаку РФ загинула людина, пошкоджено підприємства та будинки

Автор: 

Чим відповідатимемо: Фламінгой, Трембитой, Коцюбой чи асфальтом?
показати весь коментар
10.09.2025 10:06 Відповісти
У ніч на 10.09.25, згідно зі звітом Повітряних сил, Силами оборони було знищено з числа запущених засобів ураження:

❗️ 27/43 крилатих ракет Х-101/3м14 «Калібр»/Х-59(69).
❗️ 0/1 балістичних ракет 9м723 ОТРК «Іскандер-М» / KN-23.

⚠️ 386/415 ударних та імітаційних БпЛА типів «Шахед-Герань», «Гербера», ін не досягли своїх цілей внаслідок активної протидії засобів РЕБ / дефектів конструкції або ПЗ / вичерпання пального.

Всього знешкоджено 93% БпЛА.
Всього знешкоджено 63% засобів ракетного озброєння.
показати весь коментар
10.09.2025 10:13 Відповісти
Зовсім все погано зі збиттям крилатих. Шось русня явно підкрутила...
показати весь коментар
10.09.2025 10:14 Відповісти
Питання до Верховного Головнокомандувача:" Чому на сьомому році правління Голобородька, простого і правильного вчителя історії, патріота, що їздить у закордонні відрядження у військовій формі, ракети і дрони пролітають майже через всю Україну і влучають в промислові та військові підприємства? Чому вбивають простих громадян, які знаходяться в своїх оселях?
показати весь коментар
10.09.2025 10:16 Відповісти
 
 