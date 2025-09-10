Наслідки атаки РФ на Житомирщину: під ударами Житомир та Бердичів, загинула людина, щонайменше 5 постраждалих. ФОТОрепортаж

Внаслідок російських обстрілів на Житомирщині загинула 1 людина, щонайменше 5 постраждали. Виникли пожежі відразу на декількох локаціях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, у Житомирі в приватному секторі пошкоджено житлові будинки. Постраждав місцевий мешканець: з опіками різного ступеня рятувальники донесли його до карети швидкої. На жаль, в лікарні людина померла.

Психологи ДСНС надали допомогу 26 людям, з яких 3 дітей.

"Наразі рятувальники проводять гасіння пожеж. На місці працюють сапери ДСНС. Волонтери Загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста розгорнули пункт надання допомоги постраждалим", - йдеться у повідомленні.

За даними ДСНС, у Бердичеві виникла пожежа у будівлях промзони, у районі - сталися займання, пошкоджені легковик і господарча будівля.

Загалом станом на зараз відомо про 5 постраждалих: 4 у Житомирі та 1 у Бердичеві. Вони всі доставлені до медзакладів. На місці працюють усі всі відповідні служби.

Фото: ДСНС

Як повідомлялося, зранку 10 вересня 2025 року війська РФ атакують Україну ракетами та ударними дронами. Також відомо, що сильні вибухи було чути у Житомирі.

Окрім того, зазначалося, що РФ ударила по цивільних промислових об’єктах на Вінниччині. Львів також перебував під ударом РФ.

По Луцьку вдарили ворожі дрони, там минулося без серйозних руйнувань. На Житомирщині через атаку РФ загинула людина, пошкоджено підприємства та будинки