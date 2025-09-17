Войска РФ атаковали дронами Черкасщину: есть последствия для критической инфраструктуры (обновлено)

В ночь на среду, 17 сентября 2025 года войска РФ атаковали территорию Черкасской области с использованием ударных БПЛА.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Черкасской ОВА Игорь Табурец, информирует Цензор.НЕТ.

"Этой ночью враг направил в Черкасскую область ударные БПЛА. Есть последствия для критической инфраструктуры", - отметил он.

В данное время в Черкасской области объявлен отбой угрозы. Больше о последствиях атаки врага эту минуту не известно.

Как впоследствии сообщили в ГСЧС, в Черкасской области российские войска нанесли удар БПЛА по критической инфраструктуре.

"В результате атаки возник пожар на площади 260 кв. м. Пиротехники обследовали место попадания, после чего спасатели ликвидировали пожар", - говорится в сообщении.

К счастью, обошлось без пострадавших.







Ранее Цензор.НЕТ информировал, что Украину атакуют российские "шахеды".