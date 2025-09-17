Войска РФ атаковали дронами Черкасщину: есть последствия для критической инфраструктуры (обновлено)
В ночь на среду, 17 сентября 2025 года войска РФ атаковали территорию Черкасской области с использованием ударных БПЛА.
Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Черкасской ОВА Игорь Табурец, информирует Цензор.НЕТ.
"Этой ночью враг направил в Черкасскую область ударные БПЛА. Есть последствия для критической инфраструктуры", - отметил он.
В данное время в Черкасской области объявлен отбой угрозы. Больше о последствиях атаки врага эту минуту не известно.
Как впоследствии сообщили в ГСЧС, в Черкасской области российские войска нанесли удар БПЛА по критической инфраструктуре.
"В результате атаки возник пожар на площади 260 кв. м. Пиротехники обследовали место попадания, после чего спасатели ликвидировали пожар", - говорится в сообщении.
К счастью, обошлось без пострадавших.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что Украину атакуют российские "шахеды".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль