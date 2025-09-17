Війська РФ атакували дронами Черкащину: є наслідки для критичної інфраструктури (оновлено)

У ніч проти середи, 17 вересня 2025 року війська РФ атакували територію Черкаської області із використанням ударних БпЛА.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, інформує Цензор.НЕТ.

"Цієї ночі ворог скерував на Черкащину ударні БпЛА. Є наслідки для критичної інфраструктури", - зауважив він.

Наразі на Черкащині оголошено відбій загрози. Більше про наслідки атаки ворога цю хвилину не відомо.

Як згодом повідомили у ДСНС, на Черкащині російські війська завдали удару БпЛА по критичній інфраструктурі.

"Внаслідок атаки виникла пожежа на площі 260 кв. м. Піротехніки обстежили місце влучання, після чого рятувальники ліквідували пожежу", - йдеться у повідомленні.







На щастя, обійшлося без постраждалих.

