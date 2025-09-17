РУС
Враг ударил дронами по объектам инфраструктуры Кропивницкого района: частично обесточен областной центр и 44 населенных пункта (обновлено). ФОТОрепортаж

Ночью 17 сентября войска РФ нанесли удар по объектам инфраструктуры Кропивницкого района Кировоградской области. В результате попадания БПЛА возникли пожары на трех локациях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Информация о травмированных и погибших не поступала. На месте происшествия работают все экстренные службы.

Кировоградская область после обстрела
Кировоградская область после обстрела
Кировоградская область после обстрела
Кировоградская область после обстрела
Кировоградская область после обстрела

В данное время спасатели ликвидируют последствия дроновой атаки. К ликвидации последствий вражеской атаки привлечено более 60 спасателей и 14 единиц техники ГСЧС.

Как впоследствии сообщил председатель ОВА Андрей Райкович, в эту ночь Кировоградщина находилась под массированной дроновой атакой. Враг бил по объектам инфраструктуры.

"От электроснабжения, по состоянию на данный момент, частично отключен областной центр и 44 населенных пункта на территории Александровской СТГ.

Зафиксировано также повреждение нескольких частных домовладений в Александровке", - отметил он.

Спасатели всю ночь тушили очаги пожаров.

По информации Одесского филиала АО "Укрзалізниця", приостановлено движение железнодорожного транспорта по двум направлениям: Помичная – Кропивницкий – Знаменка – Пятихатки и Фундуклеевка – Знаменка – Пятихатки.

"Главное – люди живые", - уточнил глава области.

Автор: 

обстрел (29565) ГСЧС (5133) Кировоградская область (672) Кропивницкий район (32)
Потрібно виробляти українське ППО бо сусідське нам не світить.
17.09.2025 09:27 Ответить
Міндіч з шурмою і потікавшими служками з ВРУ, зфомують з дубілєтами, гончаруком, бакановим та купою їх держсекретарів, окремі момільні підрозділи ППО!!??!
17.09.2025 10:17 Ответить
 
 