Ворог ударив дронами по об’єктах інфраструктури Кропивницького району: частково знеструмлено обласний центр та 44 населені пункти (оновлено). ФОТОрепортаж

Вночі 17 вересня війська РФ завдали удару по об’єктах інфраструктури Кропивницького району на Кіровоградщині. Внаслідок влучання БпЛА виникли пожежі на трьох локаціях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Інформація про травмованих та загиблих не надходила. На місці події працюють усі екстрені служби.

Кіровоградщина після обстрілу
Наразі рятувальники ліквідовують наслідки дронової атакиДо ліквідації наслідків ворожої атаки залучено понад 60 рятувальників та 14 одиниць техніки ДСНС.

Як згодом повідомив голова ОВА Андрій Райкович, цієї ночі Кіровоградщина перебувала під масованою дроновою атакою. Ворог бив по обʼєктах інфраструктури.

"Від електропостачання, станом на зараз, частково відключено обласний центр та 44 населені пункти на території Олександрівської СТГ.

Зафіксовано також пошкодження кількох приватних домоволодінь в Олександрівці", - зауважив він

Надзвичайники всю ніч гасили осередки пожеж.

За інформацією Одеської філії АТ "Укрзалізниця", припинено рух залізничного транспорту по двох напрямках: Помічна - Кропивницький - Знам'янка - П'ятихатки та Фундукліївка - Знам’янка - П'ятихатки.

"Головне - люди живі", - уточнив очільник області.

обстріл (30903) ДСНС (5276) Кіровоградська область (612) Кропивницький район (32)
Потрібно виробляти українське ППО бо сусідське нам не світить.
17.09.2025 09:27 Відповісти
Міндіч з шурмою і потікавшими служками з ВРУ, зфомують з дубілєтами, гончаруком, бакановим та купою їх держсекретарів, окремі момільні підрозділи ППО!!??!
17.09.2025 10:17 Відповісти
 
 