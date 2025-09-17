Ночная атака на "УЗ": враг пытался вывести из строя подстанции, питающие железнодорожную сеть. ФОТО
Россия прицельно бьет по железнодорожной инфраструктуре. Этой ночью массированным ударом дронами враг пытался вывести из строя подстанции, которые питают железнодорожную сеть.
Об этом сообщил в телеграм-канале вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.
"Такие удары имеют четкую цель - усложнить перевозку пассажиров и грузов, сорвать стабильную работу транспорта и создать дополнительное давление на людей, на экономику.
В момент атаки на маршрутах находились более 20 пассажирских поездов. Диспетчеры "Укрзалізниці" останавливали их на безопасном расстоянии, а работники были отведены в укрытие. Самое главное - среди пассажиров и железнодорожников нет пострадавших", - уточнил он.
По состоянию на 08:00 - 26 поездов из-за этой атаки следуют с задержкой в более часа.
Чтобы обеспечить движение, "Укрзалізниця" уже задействовала более 20 резервных тепловозов. На обесточенных участках, где отсутствует питание приборов сигнализации и связи, поезда все равно пропускают в резервном формате, чтобы сокращать задержки. Для международных рейсов с Польшей будут организованы пересадки в Хелм и Перемышль, чтобы пассажиры безопасно добрались до своих пунктов назначения.
"Ключевое - даже такие массированные атаки не остановят украинские транспортные артерии и, в частности, Украинскую железную дорогу", - резюмировал Кулеба.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что войска РФ атаковали дронами Черкасскую область, есть последствия для критической инфраструктуры. Также отмечалось, что рашисты снова атаковали инфраструктуру "Укрзалізниці", из-за обесточивания задерживаются поезда. Кроме того, враг ударил дронами по объектам инфраструктуры Кропивницкого района: частично обесточены областной центр и 44 населенных пункта.
На Полтавщине из-за атаки РФ был пожар на предприятии.
Дрони перехоплювачі перехоплюють, мобільний інтернет орки не використовують для наведення шахедів. Слава Зелідору! Він відосіками-гундосиками відвів загрозу.