Провали РФ на фронті ведуть до зростання атак по цивільних, - начальник Генштабу Гнатов

Посилення атак по цивільних об’єктах є прямим наслідком неспроможності армії РФ досягати результатів у боях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі LIGA.net заявив начальник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Гнатов.

"Чим складніше ворогу буде досягати якогось успіху на фронті, тим більше він буде уражати цивільну інфраструктуру, намагаючись в такий спосіб примусити до потрібних йому рішень", – сказав генерал-лейтенант.

Він також зауважив, що Володимир Путін не зупинявся перед терором власного населення, тому залишається ризик масштабування терору проти цивільних українців та тилу.

На запитання, чи варто українцям очікувати "важкої осені", начальник Генштабу зазначив, що робити прогнози не береться. Водночас він підкреслив: росіяни й надалі намагатимуться бити по об’єктах, критичних для функціонування всієї країни.

