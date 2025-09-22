Війська РФ атакують поблизу Вовчанська. 6 боєзіткнень тривають на Покровському напрямку, - Генштаб

Від початку доби, 22 вересня 2025 року, на фронті відбулося 83 бойових зіткнення. Наші захисники зупиняють ворога, тримають рубежі та руйнують плани росіян.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Удари по території України

Протягом доби противник з території РФ завдав артилерійських обстрілів по районах населених пунктів Бачівськ, Стара Гута Сумської області; Блешня Чернігівської області.

Обстановка на Півночі

Як зазначається, а Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські захисники відбили п’ять атак загарбників, ще три боєзіткнення тривають. Ворог завдав п’ять авіаційних ударів, скинув 15 керованих авіаційних бомб, та здійснив 103 артилерійські обстріли, зокрема сім – із реактивних систем залпового вогню.

Обстановка на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку з початку доби Сили оборони відбили п’ять ворожих атак, ще два боєзіткнення тривають. Противник атакує поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів та у бік Одрадного й Кутьківки.

На Куп’янському напрямку наші воїни успішно зупинили дві наступальні дії ворога в районах Куп’янська та Піщаного.

Обстановка на Сході

За даними Генштабу, на Лиманському напрямку відбулося вісім бойових зіткнень поблизу населених пунктів Ольгівка, Новоєгорівка, Греківка, Ставки, Шандриголове, Дерилове, Торське, Зарічне, три боєзіткнення тривають дотепер.

На Сіверському напрямку на даний час тривають два боєзіткнення поблизу Серебрянки.

На Краматорському напрямку наші захисники відбили чотири атаки противника поблизу Ступочок.

Також зазначається, що на Торецькому напрямку загарбники 12 разів атакували в районах населених пунктів Плещіївка, Бересток, Катеринівка, Клебан-Бик, Русин Яр, Полтавка та в бік Степанівки; наразі бої тривають у трьох локаціях.

"На Покровському напрямку 32 рази протягом доби розпочиналися зіткнення різної інтенсивності поблизу населених пунктів Никанорівка, Золотий Колодязь, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Миролюбівка, Промінь, Мирноград, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне. Шість бойових зіткнень тривають дотепер", - йдеться у повідомленні.

Обстановка на Півдні

Як інформує Генштаб, на Новопавлівському напрямку агресор вісім разів намагався просунутися в районах населених пунктів Філія, Січневе, Шевченко, Соснівка, Новоіванівка, Тернове. Три бойові зіткнення ще тривають.

На Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив, проте завдав авіаударів по Запоріжжю та Залізничному Запорізької області; Львовому та Миколаївці Херсонської області.

Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу.