Росіяни на Лиманському напрямку спалюють в атаках піхоту, а танки застосовують із закритих позицій, як артилерію, - 60 ОМБр
На Лиманському напрямку ворог накопичив багато живої сили, але механізованих штурмів не було вже місяць, а танки застосовуються лише з закритих позицій. Російські штурмовики атакують групами по двоє-чотири, прикриваючись антитепловізійними плащами, але українські війська ефективно реагують на будь-яку техніку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Суспільне.Новини" говорив начальник відділення комунікації 60-ї окремої механізованої Інгулецької бригади Максим Білоусов.
"Це незрозуміла тактика. Просто погане навчання бійців, або ж вони не розуміють, як працює антидроновий плащ. Вони думають, що це як у Хогвартсі, плащ-невидимка. Ти його вдягаєш і тебе не видно. Але якщо в тепловізор тебе не видно, це не означає, що тебе не видно на звичайній камері. Такий чорний прямокутничок бігає туди-сюди. Звісно ж, його помічають і знищують одразу", - сказав Максим Білоусов.
Нагадаємо, російські війська на Лиманському напрямку не припиняють штурмів і постійно намагаються розширити плацдарми, шукаючи слабкі місця в українській обороні.
Противник постійно "промацує" позиції українських військ і намагається проводити ротацію підрозділів через високі втрати особового складу. Сили оборони на Лиманському напрямку роблять усе можливе, щоб максимально знизити наступальний потенціал ворога.
