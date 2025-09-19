Росіяни продовжують штурми на Лиманському напрямку, намагаючись розширити плацдарми, - ОТУ "Північ"

Російські війська на Лиманському напрямку не припиняють штурмів і постійно намагаються розширити плацдарми, шукаючи слабкі місця в українській обороні.

Про це в ефірі повідомив речник угруповання військ "Північ" полковник Олег Сушинський, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, противник постійно "промацує" позиції українських військ і намагається проводити ротацію підрозділів через високі втрати особового складу. Сили оборони на Лиманському напрямку роблять усе можливе, щоб максимально знизити наступальний потенціал ворога.

Речник зазначив, що російські війська для пересування та атак використовують мотоцикли, легкові автомобілі й велосипеди.

