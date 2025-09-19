Россияне продолжают штурмы на Лиманском направлении, пытаясь расширить плацдармы, - ОТГ "Север"
Российские войска на Лиманском направлении не прекращают штурмов и постоянно пытаются расширить плацдармы, ища слабые места в украинской обороне.
Об этом в эфире сообщил спикер группировки войск "Север" полковник Олег Сушинский, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, противник постоянно "прощупывает" позиции украинских войск и пытается проводить ротацию подразделений из-за высоких потерь личного состава. Силы обороны на Лиманском направлении делают все возможное, чтобы максимально снизить наступательный потенциал врага.
Спикер отметил, что российские войска для передвижения и атак используют мотоциклы, легковые автомобили и велосипеды.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль