Россияне на Лиманском направлении сжигают в атаках пехоту, а танки применяют из закрытых позиций, как артиллерию, - 60 ОМБр

На Лиманском направлении враг накопил много живой силы, но механизированных штурмов не было уже месяц, а танки применяются только с закрытых позиций. Российские штурмовики атакуют группами по двое-четверо, прикрываясь антитепловизионными плащами, но украинские войска эффективно реагируют на любую технику.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Суспільне.Новини" говорил начальник отделения коммуникации 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады Максим Белоусов.

"Это непонятная тактика. Просто плохое обучение бойцов, или же они не понимают, как работает антидроновий плащ. Они думают, что это как в Хогвартсе, плащ-невидимка. Ты его надеваешь и тебя не видно. Но если в тепловизор тебя не видно, это не значит, что тебя не видно на обычной камере. Такой черный прямоугольничек бегает туда-сюда. Конечно же, его замечают и уничтожают сразу", - сказал Максим Белоусов.

Напомним, российские войска на Лиманском направлении не прекращают штурмов и постоянно пытаются расширить плацдармы, ища слабые места в украинской обороне.

Противник постоянно "прощупывает" позиции украинских войск и пытается проводить ротацию подразделений из-за высоких потерь личного состава. Силы обороны на Лиманском направлении делают все возможное, чтобы максимально снизить наступательный потенциал врага.

