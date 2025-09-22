Враг пытается создать безлюдную зону вблизи Днепра на Херсонщине, - 39 ОБрБО

Враг методично бьет по гражданской инфраструктуре Херсонщины. Уничтожает поселки, здания, минирует дороги. Беспилотники охотятся на гражданских. Диверсионные группы прячутся и атакуют из "зеленки". Судя по характеру действий противника, их цель - "создать безлюдную зону вблизи Днепра".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона "Единые новости" рассказал начальник службы беспилотных систем 2-го батальона 39-й отдельной бригады береговой обороны Сергей Гетманченко.

"После того, как РФ уничтожила Каховскую ГЭС и были затоплены большие территории Левобережья, начала флора очень сильно расти. И этим пользуются россияне. Они под прикрытием листьев передвигаются, маскируются", - рассказал начальник службы беспилотных систем 2-го батальона 39-й отдельной бригады береговой обороны.

Тактика россиян неизменна - продвижение малыми группами. Группы прячутся в листве и под тепловизионными плащами. И это резко контрастирует с тем, что было в начале войны, когда они не задумывались о маскировке вообще. А были моменты, отметил Гетманченко, когда пробовали высаживать штурмовиков просто под позиции.

"Сейчас этого не наблюдаем. Пехотные вражеские подразделения проходят очень большие расстояния пешком. Если проводится какая-то ротация на технике, это маневренные маленькие баги или мотоциклы. Они рассчитывают на скорость, чтобы доехать, сбросить личный состав и быстро уехать. Потому что все, что попадает в нашу зону ответственности, уничтожается", - отметил Гетманченко.

