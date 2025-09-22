Ворог намагається створити безлюдну зону поблизу Дніпра на Херсонщині, - 39 ОБрБО

Ворог методично б’є по цивільній інфраструктурі Херсонщини. Знищує селища, будівлі, мінує дороги. Безпілотники полюють на цивільних. Диверсійні групи ховаються й атакують з "зеленки". Судячи з характеру дій противника, їхня мета — "створити безлюдну зону поблизу Дніпра".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів начальник служби безпілотних систем 2-го батальйону 39-ї окремої бригади берегової оборони Сергій Гетьманченко.

"Після того, як РФ знищила Каховську ГЕС і були затоплені великі території Лівобережжя, почала флора дуже сильно рости. І цим користуються росіяни. Вони під прикриттям листя пересуваються, маскуються", - розповів начальник служби безпілотних систем 2-го батальйону 39-ї окремої бригади берегової оборони.

Тактика росіян незмінна - просування малими групами. Групи ховаються в листі та під тепловізійними плащами. І це різко контрастує з тим, що було на початку війни, коли вони не задумувалися про маскування взагалі. А були моменти, зауважив Гетьманченко, коли пробували висаджувати штурмовиків просто під позиції.

"Зараз цього не спостерігаємо. Піхотні ворожі підрозділи проходять дуже великі відстані пішки. Якщо проводиться якась ротація на техніці, це маневрені маленькі багі або мотоцикли. Вони розраховують на швидкість, щоб доїхати, скинути особовий склад і швидко поїхати. Тому що все, що потрапляє в нашу зону відповідальності, знищується", - зазначив Гетьманченко.

