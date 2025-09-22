УКР
Новини Створення штурмових військ
1 107 35

Створення Штурмових військ підвищить ефективність контрнаступальних дій, - Генштаб ЗСУ

Створення Штурмових військ. Що про них відомо?

Рішення про створення Штурмових військ посилить спроможності армії.

Про це заявив речник Генштабу ЗСУ, майор Андрій Ковальов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На четвертому році повномасштабної війни з російськими загарбниками характер бойових дій істотно змінився. З огляду на це прийнято рішення створити у структурі Збройних сил України Штурмові війська як окремий рід військ. Це логічний етап розвитку Збройних сил в умовах сучасної війни, відповідь на зміну сутності бою. Цей крок однозначно посилив спроможності наших військ, підвищив активність і стійкість оборони та збільшив ефективність контрнаступальних дій", - пояснив він.

За словами Ковальова, між Десантно-штурмовими військами та Штурмовими військами існують суттєві відмінності.

Так, Штурмові війська, за його словами, це війська швидкого реагування, що діють на різних ділянках фронту там, де раптово виникла загроза або проблема - наприклад, прорив оборони, втрата позицій або населеного пункту.

Їхнім головним завданням є швидко прибути, розгорнутися, вступити в бій, знищити ворога та відновити втрачене положення. Завдання таких військ - вести наступальні, штурмові та рейдові дії.

"Штурмові війська можуть застосовуватись для прориву оборони та забезпечення введення в бій основних сил", - додав речник Генштабу.

Штурмові війська, продовжив він, зазвичай застосовують у складі штурмових рот або батальйонів у відриві від своїх частин в смугах інших бригад, які мають втрати позицій. У наступі їх можуть застосовувати в складі штурмового батальйону або штурмового полку для прориву оборони чи захоплення важливої ділянки місцевості або населеного пункту.

Водночас ДШВ ЗСУ застосовують у складі бригад або угруповань. Вони призначені для ведення як наступальних, так і оборонних дій. У наступі вони, як правило, залучаються на найважливіших ділянках фронту для прориву оборони противника й наступу на значну глибину протягом тривалого часу. В обороні використовуються для дій на напрямках застосування головних сил противника або для оборони важливих ділянок місцевості чи населених пунктів.

Також ДШВ застосовують у складі повітряних десантів, проводять глибокі рейдові та десантно-штурмові дії.

"Основна відмінність Штурмових військ від інших - швидке реагування й здатність діяти першими незалежно від обстановки. Окремі штурмові полки та батальйони у складі Збройних сил уже неодноразово довели свою ефективність під час активних дій у Курській, Сумській, Донецькій, Харківській областях та на багатьох інших ключових ділянках фронту. Зараз створено управління Штурмових військ Збройних сил України і начальником цього управління є Герой України, полковник Валентин Манько", - повідомив Ковальов, додавши, що незабаром Штурмові війська стануть незамінним окремим компонентом Збройних сил України.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що найближчим часом в Україні буде створено штурмові війська.

Генштаб ЗС (7288) ЗСУ (7929)
+8
ЗЕлений усякою туфтою і імітацією захисту держави забиває баки населенню.
22.09.2025 16:42 Відповісти
+7
Абсолютно помилкова та шкідлива ініціатива Генштабу при глобальній катастрофі з укомплектованістю бойових бригад створювати новий вид військ! Це ще більше послабить механізовані та бригади на фронті бо з них знову будуть забирати солдат, сержантів та офіцерів в нові штурмові частини! Зупиніться, проведіть мобілізацію, ротацію а вже потім будете дивитись чи є у вас людські ресурси для штурмових військ!
22.09.2025 16:50 Відповісти
+6
А до тепер у нас були Оборонні війська, яку функцію наступу не могли виконувати?
22.09.2025 16:41 Відповісти
є десантно-штурмові та аеромобільні бригади на додачу до них є морська піхота, цілий корпус! Яких ще штурмових військ Вам млять не вистачає?
22.09.2025 16:52 Відповісти
нинішня стратегія ЗСУ - стратегічна оборона !

і це вірно, до неї перейшов ще Головком Залужний перед своїм звільненням.
але ЗЄльоному та його халдею про-сирському ********* в сраці кавалерійські наскоки на горлівські терикони, відбиття "фортеці Бахмут" під час контрнаступу 2023, чи дурний рейд на Курщину (навіщо ?).

результат - про-сирськаний контрнаступ і невиправдані втрати елітних підрозділів на Курщині.
22.09.2025 17:02 Відповісти
Тільки ( імхо) рейд був норм, якби рейд саме!! Було йти далі - Білгород ( слобожанщина ж ісконна!!) оточувати або розбивати всі мости, мінувати траси, бити логістику і труби мордорян!!!
22.09.2025 17:09 Відповісти
Батько наш Залужний вміло переходив від оборони до контрнаступів (Київський, Харківський, Херсонський та й загалом Мелітопольський).
Вистачало наявних сил ЗСУ.
22.09.2025 17:06 Відповісти
З геніальним стратегом мясником сирком це тільки підвищить кількість сзч
22.09.2025 16:41 Відповісти
ще б ДШВ забезпечити повний комплект
22.09.2025 16:43 Відповісти
А також морську піхоту, ССО, розвідвзводи, спецназ, охорону ППО / аеродромів, мобільні МВГ, евакуацію "білий янгол" тощо тощо ...
22.09.2025 17:05 Відповісти
Долб...би.Один пафос та заяви
22.09.2025 16:43 Відповісти
Наприклад "війська дяді Васі" були створені сталіністами для атак, для наступальних дій. І багато заплямували себе військовими злочинами совка!! Наприклад вбивали лопатками мітингарів у Тбілісі в часи загибелі совка.
А у нас який наступ можливий? І чи масштаби як у сталіна з 300 дивізій ???
Ну були раніше "аеррмобільні" війська, ну створили ДШВ. А навіщо ще новий рід військ, коли нема мін, дронів і снарядів для нормальної оборони
22.09.2025 16:53 Відповісти
Більшість ухилянтів фізично підготовлені до служби у Штурмовий військах. Тільки негайно щільно закрийте кордон, щоб відбити спокусу штумувати річки, болота, гори і лісові масиви на заході України, а не лютого ворога на сході та півдні.
22.09.2025 16:45 Відповісти
Та от тільки ж з таким мужнім командиром на чолі, який попереду поведе на штурм.
22.09.2025 16:50 Відповісти
Іхор , Іхор ось як раз самий ярий доброволець в нову штурмову бригаду, тільки питання чого він до сих пір не там
22.09.2025 16:51 Відповісти
Він "атставной афіцер". ВОС не підберуть. Може тільки бригадою посполитих керувати.
22.09.2025 16:53 Відповісти
Розумію ваші почуття - важко щодня читати на цензорі новини про ухилянтів, коли четвертий рік сидиш в окопі.
22.09.2025 16:54 Відповісти
Ідина****** спікерний речник!!!
Ресурси спрямовуйте на оборону!! А не перестановкою бригад займайтеся
22.09.2025 16:49 Відповісти
От воно чого ми про**али контрнаступ 2023-го року, бо в нас штурмових військ не було...
22.09.2025 16:49 Відповісти
бо не було карт... От якби трамб був президентом, тоді б огого...
22.09.2025 16:54 Відповісти
Тоді Європа була нерішуча й не давала далекобійної зброї, США не тиснули санкціями, а в України не було ракет, тому контрнаступ і провалився. А зараз все навпаки.
22.09.2025 16:56 Відповісти
Потрібно створити ще управління десантних військ.
Генералів та полковників у нас рзвелося.
Правда з рядовими проблема...
22.09.2025 16:49 Відповісти
Може ще окремі служби логістики і тилу, окремі госпіталі та училища ???
Як приклад совок і СНГ/Україна, де параленьно були Збройні Сили (МО) та Внутрішні Війська ( МВС) . Тобто дві великих "окремих" армії ( в сенсі строкової служби) зі своїми штатами, училищами та рембазами і гаражами, підсобними хазяйствами, санаторіями тощо тощо.... А ще були прикордонні війська/дпс та військові частини кгб/сбу та сзр ( зовнішня розвідка) , там теж була срочка...
22.09.2025 16:59 Відповісти
Якщо буде особовий склад та моб. резерв. А його незабаром НЕ БУДЕ. Бо зелені зливають країну.
22.09.2025 16:51 Відповісти
Наразі у ЗСУ налічується більше 800 тисяч воїнів. Додатковий мобілізаційний резерв складає ще П"ЯТЬ мільйонів осіб. Нагальна дія - витягнути ухилянтів з погрібів і щільно закрити кордон для несанкціонованого перетину. Потенційних воїнів цілком вистачає для поповнення війська разом з ротаціями і демобілізацією окремих вікових катагорій захисників.
22.09.2025 16:59 Відповісти
Хе. На папері все хватає!! ( вистачає)
А на практиці найпотужніша ракетна програма насправді - то кіношно-віДеокліпова фірмочка "міндіч і копита".
По факту маємо тотальну недієздатність державного апарату , тотальну імпотенцію організаційних заходів...
22.09.2025 17:02 Відповісти
Вам з норвезького погріба видніше. А може таки повернетеся, щоб на місці розповісти, як нам усе тут організувати ???
22.09.2025 17:08 Відповісти
кого цікаво будуть мобілізувати в штурмові війська? молодь випускають закордон, мордаті менти і охоронні структури що фізично підготовлені і навчені стовідсотково броньовані..
22.09.2025 16:51 Відповісти
Коли не знаєш, до якої пристані прямуєш, жоден вітер не буде попутним». Сенека
22.09.2025 16:54 Відповісти
А молоді люди під це є?чи просто висмикнуть з інших бригад?
На рф нові танкові з'єднання плануть формувати, а у нас молодь за кордон виштовхують щоб не майданили.
22.09.2025 17:00 Відповісти
Багато генералі--треба штаби створювати
22.09.2025 17:01 Відповісти
Тобто, поки вони там у Києві знову ділять кабінети, на КСВ не варто відправляти ні подання на звання та нагороди, ні на УБД, на ні звільнення чи зарахування, нічого.
Тепер ще півроку будуть комплектувати штаб вже окремих штурмових військ ЗС.
Е - ефективність!
22.09.2025 17:04 Відповісти
Цивільним довбодятлам:
2 роки як я воюю не в стрілецькому, а штурмовому батальйоні. Два роки як перейменували.
Але, щоб перевести бійця в іншу частину, або навпаки - до нас з іншої в/ч, щоб отримати бійцям УБД, щоб хоч щось вирішити на рівні Штабу СВ ЗС - чекати треба місяцями. А вони ще зараз займуться переставлянням меблів.
22.09.2025 17:08 Відповісти
Я так зрозумів, що створення "штурмових військ" то пряме знищення людського ресурсу...в турборежимі.
22.09.2025 17:04 Відповісти
 
 