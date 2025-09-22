Створення Штурмових військ підвищить ефективність контрнаступальних дій, - Генштаб ЗСУ

Рішення про створення Штурмових військ посилить спроможності армії.

Про це заявив речник Генштабу ЗСУ, майор Андрій Ковальов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На четвертому році повномасштабної війни з російськими загарбниками характер бойових дій істотно змінився. З огляду на це прийнято рішення створити у структурі Збройних сил України Штурмові війська як окремий рід військ. Це логічний етап розвитку Збройних сил в умовах сучасної війни, відповідь на зміну сутності бою. Цей крок однозначно посилив спроможності наших військ, підвищив активність і стійкість оборони та збільшив ефективність контрнаступальних дій", - пояснив він.

За словами Ковальова, між Десантно-штурмовими військами та Штурмовими військами існують суттєві відмінності.

Так, Штурмові війська, за його словами, це війська швидкого реагування, що діють на різних ділянках фронту там, де раптово виникла загроза або проблема - наприклад, прорив оборони, втрата позицій або населеного пункту.

Їхнім головним завданням є швидко прибути, розгорнутися, вступити в бій, знищити ворога та відновити втрачене положення. Завдання таких військ - вести наступальні, штурмові та рейдові дії.

"Штурмові війська можуть застосовуватись для прориву оборони та забезпечення введення в бій основних сил", - додав речник Генштабу.

Штурмові війська, продовжив він, зазвичай застосовують у складі штурмових рот або батальйонів у відриві від своїх частин в смугах інших бригад, які мають втрати позицій. У наступі їх можуть застосовувати в складі штурмового батальйону або штурмового полку для прориву оборони чи захоплення важливої ділянки місцевості або населеного пункту.

Водночас ДШВ ЗСУ застосовують у складі бригад або угруповань. Вони призначені для ведення як наступальних, так і оборонних дій. У наступі вони, як правило, залучаються на найважливіших ділянках фронту для прориву оборони противника й наступу на значну глибину протягом тривалого часу. В обороні використовуються для дій на напрямках застосування головних сил противника або для оборони важливих ділянок місцевості чи населених пунктів.

Також ДШВ застосовують у складі повітряних десантів, проводять глибокі рейдові та десантно-штурмові дії.

"Основна відмінність Штурмових військ від інших - швидке реагування й здатність діяти першими незалежно від обстановки. Окремі штурмові полки та батальйони у складі Збройних сил уже неодноразово довели свою ефективність під час активних дій у Курській, Сумській, Донецькій, Харківській областях та на багатьох інших ключових ділянках фронту. Зараз створено управління Штурмових військ Збройних сил України і начальником цього управління є Герой України, полковник Валентин Манько", - повідомив Ковальов, додавши, що незабаром Штурмові війська стануть незамінним окремим компонентом Збройних сил України.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що найближчим часом в Україні буде створено штурмові війська.

