Ворог збільшив кількість атак на Краматорському, Сіверському, Торецькому, Покровському та Новопавлівському напрямках, - Генштаб

Протягом минулої доби відбулося 179 бойових зіткнень. Ворог посилив атаки на сході України.

Обстріли України

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах трьох ракетних ударів, застосувавши чотири ракети, 67 авіаційних ударів, скинувши при цьому 136 керованих бомб. Крім цього, здійснив 4888 обстрілів, з них 134 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6222 дронів-камікадзе.

Авіаударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Запоріжжя та Залізничне Запорізької області; Львове, Миколаївка Херсонської області.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два пункти управління, артилерійський засіб, склад боєприпасів, шість районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та ще дві інші важливі цілі російських загарбників.

Бойові дії

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 11 бойових зіткнень. Крім того, ворог завдав 9 авіаційних ударів, скинувши 25 керованих авіабомб, а також здійснив 192 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема десять – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили 12 атак противника у районах Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Красного Першого, Западного та у бік Одрадного й Кутьківки.

На Куп’янському напрямку відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах Куп’янська, Кіндрашівки та Піщаного.

На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Ольгівка, Новоєгорівка, Греківка, Середнє, Колодязі, Ставки, Шандриголове, Новомихайлівка, Дерилове, Торське, Зарічне та у бік Степового.

На Сіверському напрямку наші захисники відбили сім штурмів окупаційних військ поблизу Серебрянки та Виїмки.

На Краматорському напрямку зафіксовано сім боєзіткнень в районі Майського та у бік Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 17 атак у районах населених пунктів Плещіївка, Бересток, Катеринівка, Клебан-Бик, Русин Яр, Щербинівка, Полтавка та в напрямку Степанівки.

На Покровському напрямку відбулося 58 боєзіткнень у районах населених пунктів Никанорівка, Золотий Колодязь, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Миролюбівка, Промінь, Вільне, Мирноград, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони зупинили 31 спробу ворога прорвати оборонні рубежі у районах населених пунктів Філія, Січневе, Шевченко, Соснівка, Новоіванівка, Тернове, Мирне, Березове, Новогригорівка, Новомиколаївка та у бік Іванівки.

На Гуляйпільському напрямку противник тричі атакував позиції Сил оборони у районі Полтавки.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

