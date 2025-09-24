Враг атаковал в центральной и западной части Волчанска, продолжаются тяжелые бои на Новопавловском направлении, - ОСГВ "Днепр"

На Южно-Слобожанском направлении враг атаковал в центральной и западной части Волчанска, а также вел городские бои в Отрадном на Великобурлукском направлении.

Как отмечается, на Купянском направлении противник провел наступательные действия в районе Дорошевки, Петропавловки и Купянска. Без успеха для вражеской армии.

По данным ОСГВ "Днепр", на Лиманском направлении оккупационная армия не оставляет попыток по выполнению поставленной цели - выхода на административную границу Луганской и Донецкой областей. Украинские воины отражали атаки захватчиков возле населенных пунктов Новомихайловка, Шандриголово, Дробышево, Торское и в Серебрянском лесничестве. Потерь позиций не допущено.

На Краматорском и Торецком направлениях российские захватчики атаковали в районе Александро-Шультино, Иванополье, Клебан-Быка, Плещеевки и Щербиновки. Потерь позиций украинскими защитниками не допущено.

Также отмечается, что на Добропольском направлении враг совершил наступление на позиции наших войск возле населенных пунктов Полтавка, Шахово, Владимировка, Русин Яр, Золотой Колодезь и Заповедное. Без продвижения для армии оккупантов.

"На Покровском направлении россияне не оставляют попыток блокирования Покровско-Мирноградской агломерации. Оккупанты вели наступательные действия в районах населенных пунктов Родинское, Луч, Казацкое, Миролюбовка, Новоэкономическое, Зверево, Красный Лиман, Котлино, Николаевка и Лисовка. Также с целью выхода на админграницу Донецкой области противник атаковал в районе Дачного, Молодецкого и Удачного. Враг получил достойный отпор, цели не достиг", - говорится в сообщении.

Как информирует ОСГВ "Днепр", на Новопавловском направлении оккупационная армия сосредотачивала свои атакующие усилия в районе Филии, Январского, Нововасильевки, Камышевахи, Новоселовки и Поддубного. Продолжаются тяжелые бои, однако противник, не считаясь с потерями в живой силе и технике, пытается развивать наступление.

На Гуляйпольском направлении враг безуспешно атаковал позиции украинских защитников в районе населенного пункта Полтавка.